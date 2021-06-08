Тернополян просять запастися водою на 9 червня, а також на 16-17 червня. У ці дати не буде води через підключення до водопровідної мережі нового будинку та через планове промивання водомережі.

Дев’ятого червня з 9.00 до 17.00 не буде води на вулицях Весела, Паркова, Петрушевича, Глінки (частково), Бордуляка та Північна. На вулиці Веселій підключатимуть до мережі водопостачання новий будинок. Через це на сусідніх вулицях припинять водопостачання.

Одне планове промивання водомереж КП «Тернопільводоканал» уже проводив у травні. Тепер промиватимуть мережі, які подають воду у центральну частину міста та прилеглі мікрорайони. Із 00 годин 16 червня до 24 години 17 червня буде припинено водопостачання в центральній частині Тернополя, мікрорайонах “Новий Світ”, “Старий Парк”, на вулицях Текстильна, Поліська (промислова зона), в районі вулиць Татарська-Деповська-Дівоча-Чайковського-Монастириського, Чернівецька-Гребінки-Садова.

– Опівночі 17 червня вода поступово з’являтиметься у помешканнях тернополян, – повідомила Ганна Загородна, начальник відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал”. – Однак вона міститиме підвищену дозу хлору, а тому буде непридатною для пиття чи приготування їжі. Повністю водопостачання буде відновлено вранці 18 червня.

На підприємстві зауважують, що промивання водопровідних мереж – це процедура, яка передбачена технологією експлуатації водопровідних мереж для покращення якості питної води. У цей час також замінюють пожежні гідранти, запірну арматуру на вузлових місцях мережі, підключають новозбудовані об’єкти тощо. Адміністрація КП “Тернопільводоканал” рекомендує споживачам завчасно зробити необхідний запас води та просить вибачення за тимчасові незручності.