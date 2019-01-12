ЦВК не зареєструвала лікаря з Тернопільщини кандидатом у президенти

12/01/2019 Розмір тексту:

Центральна виборча комісія відмовила Сергію Фаренюку у реєстрації його кандидатом на посаду Президента України на виборах 31 березня 2019 року.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 11 січня, повідомив «Укрінформ»

Як зазначив доповідач питання член комісії Андрій Євстігнєєв, подані Фаренюком документи не відповідали вимогам, встановленим законом. Окрім того, вони містили неточності та помилки. Також Євстігнєєв додав, що Фаренюк вніс заставу в розмірі 3 грн замість необхідних 2,5 млн грн.

Як повідомив тернопільський сайт «Терноград», Сергій Фаренюк — кандидат медичних наук, лікар-практик з Тернополя. Замість застави у 2,5 млн грн медик заплатив 3 гривні. Решту, як він стверджував, мала сплатити держава через його великий внесок у розвиток медичної галузі.

Нагадаємо, реєстрація кандидатів у президенти триватиме до 8 лютого включно.

Читайте також:

Садовий зробив пропозицію Вакарчуку

Форум демократичних сил висунув Гриценка кандидатом у Президенти

У Тернополі зафіксували перше порушення кампанії з виборів Президента