Садовий зробив пропозицію Вакарчуку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс Kharkiv Today.

“Я поки не знаю планів Святослава на президентські вибори. Упевнений, він незабаром озвучить свою позицію. Але я б точно дуже хотів, щоб він максимально реалізував свої політичні амбіції на майбутніх виборах до парламенту восени 2019 року. У нас була розмова, під час якої я говорив про необхідність думати щодо якісної зміни політичного істеблішменту”, – розповів Андрій Садовий у коментарі “Kharkiv Today”. На прохання конкретизувати позицію Садовий заявив, що “пропонує Вакарчуку спільно сформувати список гідних кандидатів до парламенту”.

Нагадаємо, раніше кандидатуру Андрія Садового підтримав Демократичний Альянс. Інший потенційний кандидат у президенти нащадок роду Терещенків мер Глухова Мішель Терещенко заявив, що відмовляється від участі у виборах і підтримуватиме Андрія Садового.