Садовий зробив пропозицію Вакарчуку
Кандидат у президенти Андрій Садовий запропонував Святославу Вакарчуку сформувати спільний альянс на майбутні парламентські вибори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс Kharkiv Today.
“Я поки не знаю планів Святослава на президентські вибори. Упевнений, він незабаром озвучить свою позицію. Але я б точно дуже хотів, щоб він максимально реалізував свої політичні амбіції на майбутніх виборах до парламенту восени 2019 року. У нас була розмова, під час якої я говорив про необхідність думати щодо якісної зміни політичного істеблішменту”, – розповів Андрій Садовий у коментарі “Kharkiv Today”. На прохання конкретизувати позицію Садовий заявив, що “пропонує Вакарчуку спільно сформувати список гідних кандидатів до парламенту”.
Нагадаємо, раніше кандидатуру Андрія Садового підтримав Демократичний Альянс. Інший потенційний кандидат у президенти нащадок роду Терещенків мер Глухова Мішель Терещенко заявив, що відмовляється від участі у виборах і підтримуватиме Андрія Садового.
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