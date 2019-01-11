Форум демократичних сил висунув Гриценка кандидатом у Президенти

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У ході форуму Марина Соловйова повідомила, що на з’їзді “Громадянської позиції” в президенти висунули екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Про це також повідомлялося на сторінці політсили у Фейсбук.

Про підтримку Гриценка заявили Микола Томенко (глава партії “Рідна країна”), голова Європейської партії Микола Катеринчук, голова руху “Хвиля” Віктор Чумак, а також глава “Альтернативи” Єгор Фірсов.

Висловлюючи свою підтримку, Чумак сказав, що президент має бути стратегом і воїном, яким є Гриценко. Катеринчук зазначив, що головною метою президента має стати реформа судового корпусу і оновлення угоди про Асоціацію з ЄС, де буде гарантоване членство.

Фірсов наголосив, що ніхто не може звинуватити Гриценка в корупції, і саме такий президент потрібен Україні. Томенко заявив, що на відміну від тих, хто сповідує принцип “гроші понад усе”, демократичні сили кажуть “людина і Україна понад усе”.

Також про свою підтримку Гриценка заявили Тарас Стецьків та Мустафа Найєм. На думку останнього, Андрій Садовий та Святослав Вакарчук також мають підтримати Гриценка.

Гриценка також підтримали багато громадських організацій, зокрема ветеранські.

Під час свого виступу лідер “Громадянської позиції” заявив, що для нього честь почути стільки слів підтримки.

“Для мене честь почути стільки слів підтримки”, – відреагував на рішення форуму Гриценко.

“Правильно сказано, що країна балансує на межі дефолту, не може гарантувати безпеку і справедливість. Люди не вірять ні у себе, ні у владу”, – зазначив він у своєму виступі.

Говорячи про зовнішню політику, він сказав, що у світі починається боротьба за ресурси, і Україна мусить у цій боротьбі вистояти.

“Україні вже диктують умови не тільки хижаки, але й травоїдні, які раніше голови не піднімали. Вони диктують тому, хто ще слабший”, – заявив політик.

Гриценко сказав, що важливо відкрити соціальні ліфти, щоб українці могли реалізуватися у своїй країні.

Сказав, що в нього є кандидатури на посади, які призначає президент: “Це патріоти. І це не будуть мої куми. Підніміть руку, ви знаєте імена моїх кумів? Ні. А могли б”.

“Я не маю перед нашими спонсорами і тими, хто нас підтримує, жодного зобов’язання, яке заважало б реалізувати мою програму”, – акцентував Гриценко.

“Маю намір як президент підтримувати всі зусилля НАБУ, САП та ДБР у боротьбі з корупцією. Суддів-хабарників більше не буде. Руки повідрубую. Фігурально”, – пообіцяв політик.

За словами Гриценка, також він приділятиме увагу захисту підприємництва.

Щодо силового сектору, Гриценко заявив, що не буде ніякої капітуляції, Крим не віддадуть, а окуповані регіони повернуться.

За його словами, одним з перших указів буде скасування примусового призову, а натомість буде введено контрактну армію і розвиватиметься тероборона. Також він обіцяє урізати кількість генералів.

“Маю намір поставити силовиків у рамки, які унеможливлять “тряску бізнесу””, – запевнив політик.