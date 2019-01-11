У Тернополі зафіксували перше порушення кампанії з виборів Президента

11/01/2019 Розмір тексту:

Політичну рекламу з ознаками порушення Закону України «Про вибори Президента України» виявили у Тернополі спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА. 10 січня вони зафіксували білборди з написом «Андрій Садовий. Наступ 2019» без вихідних відомостей.

– Андрій Садовий є офіційно зареєстрованим кандидатом на пост Президента України від 8 січня 2019 року відповідно до Постанови Центральної виборчої комісії №32, – каже Ольга Галушка, координаторка громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Тернопільській області. – Згідно із частиною 1 статті 57 Закону України «Про вибори Президента України» передвиборна агітація розпочинається кандидатом наступного дня після дати його реєстрації ЦВК. А відповідно до частини 3 статті 59 цього ж Закону, друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання відповідного кандидата на пост Президента України або партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів. Оскільки, на вказаних білбордах немає усієї цієї інформації, то ця агітаційна продукція має ознаки порушення ЗУ «Про вибори Президента України». Для з’ясування всіх обставин представники ОПОРИ викликали поліцію та склали заяву щодо зафіксованого випадку.

Розміщення матеріалів передвиборної агітації зареєстрованого кандидата у Президенти, за словами радниці з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Тетяни Юзвяк, повинно здійснюватися за рахунок його виборчого фонду, в окремих випадках – з Державного бюджету. Якщо стосовно зафіксованого випадку буде встановлено, що вказані матеріали розповсюджені за рахунок інших джерел грошових коштів, то будуть підстави додатково притягнути винних осіб-розповсюджувачів до адміністративної відповідальності за статтею 212-14 Кодексу про адміністративні правопорушення за порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами.

Відповідно до частини 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення: «Розповсюдження (рознесення, вивішування, роздавання) під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження -тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Ольга Трач