На Підгаєччині на колінах зустріли тіло загиблого земляка Івана Борсука.

Про це повідомили на сторінці Підгаєцької міської ради.

“Це не дощ, не злива- це плаче Україна сльозами матерів, які ніколи вже не дочекаються з війни своїх синів…

Не дочекалась свого сина і Підгаєччина… Небесне військо поповнилось ще одним воїном – Іваном, який тепер захищатиме нас з Небес…”, – ідеться у повідомленні.

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Панахида за загиблим воїном Іваном Борсуком відбудеться сьогодні, 13 липня, о 19-й годині. Завтра, 14 липня, о 12-й годині пройде чин похорону.

Нехай Господь допоможе рідним, близьким та всій Підгаєччині пережити цю страшну втрату… Вічна пам’ять воїну Івану…

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