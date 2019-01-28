Цього тижня на Тернопільщині потепліє

28/01/2019 Розмір тексту:

На початку цього тижня сильні морози попрощаються з Тернопільщиною. В регіоні передбачають поступове підвищення температурних показників. Також обійдеться без опадів. Проте дошкулятиме сирість і підвищений рівень вологості.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, значно вищих температурних показників варто чекати уже з вівторка.

«Вночі передбачається до десяти градусів морозу, а в деяких регіонах України ще нижчі температурні показники. Завтра вдень морози слабшатимуть, спостерігатиметься усього -3 -4 градуси. Обійдеться без опадів, загалом буде сухо та слизько. А з вівторка і далі по тижню спостерігатиметься відлига, сирість і навіть вдень стовпчики термометрів сягатимуть «плюсів». Відтак вже зовсім скоро буде значно тепліше. Проте ховати теплі речі зарано, попереду ще лютий».

За попередніми прогнозами метеорологів, наступного місяця спостерігатимуться різкі перепади температурних показників. Періодично можливі снігопади та хуртовини, а також морозяні дні. Відтак наразі зима від своїх прав відмовлятися не поспішає.

Софія Романська