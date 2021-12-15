Терорист, котрий “замінував” крамницю і “взяв заручників”, проведе два місяці за гратами

Житель Тернопільської ОТГ, що неправдиво повідомив на «102» про замінування супермаркету та взяття в заручники 50 людей, перебуватиме два місяці під вартою.

Суд задоволив клопотання прокурорів Тернопільської окружної прокуратури про застосування запобіжного заходу у виді взяття під варту жителя Тернопільської ОТГ, підозрюваного у неодноразовому завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ч. 2 ст. 259 КК України).

Нагадаємо, на лінію “102″ о 2 ночі 12 грудня 2021 року житель Тернопільської ОТГ повідомив про замінування супермаркету та взяття в заручники 50 осіб. Правоохоронці з’ясували, що чоловік вже не вперше здійснює неправдиві дзвінки про замінування будівель. У 2020 році він заявляв про вибухівку у приміщенні одного із банківських відділень. Тоді суд призначив йому умовне покарання за скоєне.

Враховуючи повторність вчинення злочину суд погодився з позицією прокурора щодо обґрунтованості взяття під варту підозрюваного без визначення розміру застави. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.