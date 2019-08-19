Кримінальне провадження за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження співробітники Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 35-річного жителя обласного центру.

Під гарячу руку зловмисника потрапив знайомий. У ході досудового розслідування стало відомо, що конфлікт між чоловіками стався за місцем проживання зловмисника. Що не поділили між собою двоє дорослих – невідомо, проте нападник так відгамселив опонента, що той потрапив до медичного закладу з розривом селезінки.

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникові підозри та обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.