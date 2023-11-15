До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернулася жителька обласного центру. Зі слів потерпілої, з її банківської картки зникло 50 тисяч гривень.

Жінка напередодні на одному з сайтів розмістила оголошення про продаж взуття. Згодом до неї зателефонував начебто покупець для узгодження умов купівлі. Домовилися про безпечну доставку і невідомий скинув тернополянці посилання за яким вона мала оформити відправлення товару. Проте посилання виявилося фейковим і потерпіла, ввівши дані банківські картки, втратила власні кошти.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 ККУ.

Аби не потрапити на гачок аферистів, поліція рекомендує громадянам купувати та продавати товари лише на перевірених сайтах, не переходити за сумнівними посиланнями, надісланими сторонніми, уважно перевіряти URL-адресу, адже один зайвий символ на адресній панелі може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.