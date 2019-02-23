Молодь Тернополя запрошують у школу лідерів

23/02/2019 Розмір тексту:

У Тернопільському прес-клубі представили програму «Школа молодіжних лідерів громад». Під час цієї програми готуватимуть спеціалістів для роботи з молоддю в об’єднаних територіальних громадах області.

Як повідомив керівник громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» Максим Черкашин, «Школа молодіжних лідерів громад» може набрати до двадцяти учнів. А навчання триватиме упродовж восьми місяців.

«Ми презентували унікальну в Україні освітню програму “Школа молодіжних лідерів громад”. Цей проект реалізовує громадська організація “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад” спільно з Міністерством молоді та спорту України за підтримки “U-LEAD з Європою”. Учасниками цієї програми можуть стати молоді активісти, лідери або ті, хто працює в органах місцевого самоврядування з молоддю. Унікальність проекту саме в тому, що ми поєднуємо теоретичні знання з практичними навичками. Весь процес навчання розділений на три сесії, між якими учасники проекту будуть виконувати певні завдання, проводити тренінги для молоді у своїх громадах, розробляти свої проекти і разом з іншими молодими людьми з громади реалізовуватимуть їх. Тому запрошуємо молодих, активних, ініціативних людей до співпраці. До слова, викладацький склад обиратиметься на конкурсній основі. Це будуть фахівці, які зможуть фахово донести до учасників проекту ту чи іншу тему».

Загалом бюджет цієї програми – майже 15 тисяч євро. Програму фінансуватиме Європейський союз. Особи, які пройдуть навчання у «Школі молодіжних лідерів», отримають спеціальні сертифікати, які даватимуть можливість працювати в об’єднаних територіальних громадах.

Софія Романська