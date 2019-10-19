«Хода за свободу» зібрала у Тернополі десятки молодих людей. Вони пройшлися колоною під чорними парасолями центральними вулицями міста. Таким чином тернополяни намагалися привернути увагу громадськості до проблеми торгівлі людьми.

Тернопільщина приєднується до щорічної всесвітньої акції «Walk for Freedom» з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Розпочалася «Хода за свободу» в обласному центрі опівдні. На Театральному майдані зібралися представники громадських організацій, влади, студенти місцевих навчальних закладів.

«Проблема торгівлі людьми, на жаль, актуальна і для жителів нашого регіону. Цього року в області 169 осіб отримали статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. А впродовж років незалежної України постраждало понад 230 тисяч громадян», – повідомила співорганізаторка акції, керівниця громадської організації «Відродження нації» Галина Кравець.

У тенета рабства щороку потрапляє близько семи тисяч українців. На жаль, тенденції статистики останніх років невтішні. «Сучасне рабство – це міжнародний злочин, який вражає усі нації та впливає на людей усіх рівнів достатку. Не усвідомивши проблеми, її важко подолати. Тому цією акцією ми хочемо привернути увагу жителів нашого краю до проблеми торгівлі людьми, повідомити про ті чинники, які загрожують безпеці жителів краю», – наголосив начальник управління сім’ї та молоді ТОДА Ігор Чорний.

Додамо, найчастіше з проблемою трудового рабства стикаються українці під час працевлаштування за кордоном.

Софія Романська