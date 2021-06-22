15 нових автобусів закуплять у Тернополі.

Про це повідомив начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук. Оновлення громадського транспорту відбувається за програмою «Міський пасажирський транспорт».

Маршрутну мережу у Тернополі сформували 2019-го року на основі проведених досліджень. Наразі тут працює 9 тролейбусних і 33 автобусних маршрути. Їх обслуговує 52 тролейбуси та 172 автобуси.

«Завершується процес придбання 15 дванадцятиметрових автобусів для комунального підприємства «Міськавтотранс» на основі співпраці з Європейським інвестиційним банком програми «Міський пасажирський транспорт». Також Тернополем подана заявка на участь у наступному етапі програми «Міський громадський транспорт України», яким передбачається оновлення електротранспорту. Ми подали заявку на придбання тридцяти нових тролейбусів. Оголошено тендер на придбання за кошти міської ради 5 тролейбусів, які були у користуванні, але вони в хорошому стані. Вони передбачені також для перевезення людей з інвалідністю, дітей у колясках», – зазначив Олег Вітрук.

Додамо, у Тернополі додали новий автобусний маршрут №37. Він з’єднує овочевий ринок і Східний масив.