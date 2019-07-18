З 22 серпня штрафуватимуть власників автомобілів на європейській реєстрації. Посилення адміністративної відповідальності діятиме при перевищенні терміну доставки транспортних засобів, – повідомляють у Тернопільській митниці.

Як повідомив начальник відділу організації митного контролю Тернопільської митниці ДФС в області Тарас Гутик, з 25 листопада 2018 по липень 2019 року на Тернопільщині оформлено близько п’яти тисяч автомобілів на єврономерах. Найбільше «євроблях» було розмитнено в пільговий період.

«Адміністративна відповідальність за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту наступає 22 серпня 2019 року. Так, при перевищенні строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. гривень. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тис. гривень або конфіскація таких авто. За перевищення строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тис. гривень, понад 30 діб, також при втраті або розкомплектуванні транспортних засобів – 170 тис. гривень або конфіскація транспортного засобу»

Охочим розмитнити автівку нагадують, зробити це можна у двох місцях: відділ митного оформлення №1 митного посту «Тернопіль – центральний», який знаходиться за адресою вул. Текстильна, 28а, м. Тернопіль або ж відділ митного оформлення №2 митного посту «Тернопіль – центральний» – вул. Текстильна, 38, м. Тернопіль.

Софія Романська