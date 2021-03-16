“MTB Spring RAGE” – перші в цьому році велосипедні змагання організовують у Тернополі.

Спортивний захід запланували на 11 квітня. Відбудуться поєдинки на Дальньому пляжі.

Долучитися до змагань можуть всі охочі. Адже вони розраховані на аматорів велосипедного спорту.

Велосипедисти долатимуть дистанції на 9 та 27 кілометрів.

“Запрошуємо на перші в цьому році змагання з велосипедного спорту крос-кантрі серед аматорів “MTB Spring RACE”. Затишна атмосфера, гаряча кухня та напої, медалі фінішера… Ми готові до приємної зустрічі з Вами, наші учасники! Дистанції: 9 та 27 км. Траса – Кутківецько-пронятинський ліс. Старт і фініш відбуватиметься на Дальньому пляжі”, – повідомляють організатори змагань.

Чоловіки змагатимуться у трьох вікових категоріях, а жінки — у двох. Для участі необхідно попередньо зареєструватися.

