Замінували управління патрульної поліції. Саме таке повідомлення отримали патрулі близько 15:00. З приміщення вивели людей та перевірили, чи це правдива інформація.

Патрульну поліцію замінували. Близько 15 години до поліції подзвонили і повідомили такі інформацію. Правоохоронці одразу кинулись перевірять чи це правда. Також до установи одразу викликали вибухотехніків, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

“Надійшло повідомлення на російській мові, що управління заміноване, покиньте приміщення, поки не пізно”, – каже заступник начальника управління патрульної поліції в Тернопільській області Олег Сороковий.

Після звістки від невідомого мінера з приміщення одразу було евакуйовано особовий склад управління патрульної поліції. Проте, як з’ясувалось, інформація не підтвердилась.