«Україна без шкуродерень» – акція під такою назвою зібрала зоозахисників у столиці під Верховною Радою.

Вони чекали розгляду законопроекту про заборону хутряного виробництва. Втім, народні обранці відправили документ на доопрацювання.

У Тернополі зоозахисники збирали підписи для підтримки законопроекту. Документ зареєстрували у Верховній раді, але на розгляд депутатів він ще не потрапив.

«Законопроєкт проходив профільні комітети, серед яких комітет з Євроінтеграції, котрий чомусь вирішив, що законопроєкт не відповідає нормам європейського права всупереч тому, що такий же закон уже прийнятий у багатьох країнах ЄС. Далі було звернення депутатів Європарламенту до нашого Парламенту зі спростуванням невідповідності законопроєкту їхнім нормам, ну а сьогодні уже Верховна Рада відправила законопроєкт на доопрацювання через висновки профільних комітетів. Безумовно, прекрасні новини у тому, що сьогоднішня акція вкотре показала нардепам, що тварин на хутряних фермах є кому відстоювати і ми з вами ні за що не відступимо перед чиїмсь шкурними інтересами. Крім того, вперше у стінах ВР пройшла фотовиставка про звірів на хутрофермах організована кампанією «Хутро оф» разом із МФО «Гуманна країна». І ще комітет ВР перегляне негативний висновок по ЗП-2360, і надіємось цього разу порадить депутатам його ухвалити», – пояснює тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська.

Зоозахисники наголошують: через хутряне виробництво чимало тварин зазнають катувань. Відтак ініційований ними законопроект передбачає заборону в Україні діяльності хутряних ферм.

Софія Романська