Черговий транш гуманітарної допомоги відправили тернопільські волонтери на Східну Україну. Зібрали пакунки для бійців жителі Лановецього району.

Продукти, речі першої необхідності, листи – усе це передали українським воїнам жителі Лановецького району. Наші земляки допомагають бійцям регулярно, – каже волонтер Володимир Мосейко. Цього разу на схід везуть майже три тонни продуктів.

«Ми збирали цю допомогу десь протягом тижня. У Лановецькому районі, а зокрема в селі Борщівка люди дуже активно допомагають. Передають багато смачних страв, продукти швидкого приготування, теплі речі, листи. Усе це дуже цінне для наших воїнів, це показує, наскільки важливою є їхня служба. По дорозі ми ще довантажилися смаколиками у Коростишеві. Дякуємо всім за допомогу!».

Додамо, регулярно передає продукти у зону бойових дій волонтерська група «Схід і захід разом». Охочі допомогти бійцям можуть звертатися до волонтерів.

Софія Романська