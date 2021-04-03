Світ

Чим закінчиться натискання коліном на шию?

Іноді стають символічними і навіть заносяться до категорії мучеників особи, які за життя не мали підстав претендувати на такий статус. На цьому тижні в Сполучених Штатах розпочався процес у справі про вбивство темношкірого Джорджа Флойда. Він загинув в травні минулого року після того, як поліцейський Дерек Шовін, котрий затримував його за підозрою у використанні підробленої купюри, декілька хвилин притискав шию Флойда до землі. “Після того” чи “внаслідок того” – про це досі дискутують сторони звинувачення і захисту і ще довго дискутуватимуть, оскільки очікується, що процес триватиме довго. І, мабуть, якби поліцейський знав, чим обернеться ця історія (через яку йому може “світити” до 40 років ув’язнення), він, напевно, не вдавався б до такого способу затримання. Історія із загибеллю 46-річного афроамериканця могла стати черговим пунктом в статистиці інцидентів при затриманні підозрюваних американськими копами, але розрослася (не без активного сприяння ЗМІ) до розмірів широкомасштабної протестної кампанії під гаслом Black Lives Matter (життя темношкірих має значення), масових виступів, безладів, руйнування пам’ятників… Ось чого можна досягти натисканням коліна на шию.

Зі “Спутником” – самі неприємності

Наразі неясно, наскільки російська вакцина від коронавірусу “Спутник V” є ефективною в протистоянні пандемії, але вже відомо, що вона здатна викликати досить сильні пертурбації в урядах європейських держав. Зокрема, президент Словаччини Зузана Чапутова прийняла відставку глави уряду Ігоря Матовича після скандалу, який викликало рішення прем’єра придбати російську вакцину. З цим “Спутником” у Матовича суцільні неприємності: нещодавно він не надто вдало пожартував під час інтерв’ю, сказавши, що віддасть українське Закарпаття Росії в обмін на оту злощасну вакцину, а тепер ось напрацював аж на відставку. Її причиною стало те, що тепер уже екс-прем’єр заявив про намір купити “Спутник”, незважаючи на те, що препарат не отримав схвалення місцевого регулятора і Європейського агентства лікарських засобів. Президент країни була дуже незадоволена рішенням Матовича, відзначивши, що глава уряду проігнорував зовнішньополітичний курс країни.

Україна

Українські послідовники російського “Вагнера”

Дурна мода, як відомо, поширюється швидко. Досвід російської “компанії Вагнера”, схоже, став дороговказом для українських послідовників. Служба безпеки України викрила та припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними слідства, його організаторами були екс-нардеп Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як “позаштатний агент НАБУ”. Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами. Контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України, які вербували потенційних учасників – в основному колишніх військових та правоохоронців з досвідом участі у бойових діях. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Танці з вовками

Сучасні українські ярославни не надто схильні співати-плакати і навіть квилити з приводу бід і невдач своїх “милих князів”. Навпаки, вони залюбки підставляють свої тендітні плечі під тягар їхніх нелегких обов’язків і ладні довести, що їхні доглянуті руки здатні тримати не лише мікрофон. На думку екс-нардепа і журналіста Сергія Лещенка, Оксана Марченко, дружина кума Путіна Віктора Медведчука, може скласти конкуренцію нардепу від ОПЗЖ Юрію Бойку на майбутніх виборах президента України від проросійських сил. Її наміри зайнятися політикою і вступити в ОПЗЖ, природно, не сповнили останнього ентузіазмом. Тим більше що його стосункам з чоловіком колишньої учасниці шоу “Танці з зірками”, доводилося чути, краще підійшло б визначення “Танці з вовками”. Водночас підконтрольні В.Медведчуку ЗМІ й так звані блогери почали публікувати “жовті” новини, у яких порівнювали прихід Марченко в українську політику з пророцтвами болгарської віщунки Ванги. Чи то ще буде…

Річниця невеселої дати

Нещодавно виповнилася річниця зовсім не веселої дати – першого зафіксованого випадку захворювання на COVID-19 в Україні. На сьогодні маємо вже понад півтора мільйона захворілих і понад 33 тисячі померлих. Підсумки отої річниці досить сумні, а перспективи – не надто оптимістичні. На думку історика і публіциста Ярослава Грицака, ми надто легковажно ставимося до себе і до світу. Нам було відомо про попередні спустошливі епідемії чуми, іспанки, але ми думали, що це все у минулому, і з нами цього статися не може. Насправді пандемії, як і війни, завжди будуть з нами, і нам треба до цього бути морально готовими. І, що ще гірше, частота появи пандемії може зростати. Причини цього, на думку Я.Грицака, як біологічні, так і соціальні. Носіями вірусів є тварини. За останні десятиліття різко зросли мегаполіси, а разом із ними — і потреби у м’ясі, щоб прогодувати їхніх жителів. Це означає, що ферми, де розводять тварин на м’ясо, стають усе більшими, а скупчення тварин підсилює загрозу появи і швидкого розповсюдження нових вірусів. Цікаво: отой добродій Грицак, бува, не затятий вегетаріанець?

Тернопілля

Кримінальні таланти

Багата й щедра тернопільська земля на таланти. На тих, хто вміє працювати і вправними руками, і світлими головами. Вони, до того ж, навдивовижу скромні й хотіли б, щоб ці їхні здібності не були відомі широкому загалу і призначалися для вузького кола, але… прискіпливі правоохоронці взяли та й “розтрубили” про них у своїх зведеннях. Вмілі руки з навиками боксу і боротьби (ну, хто після цього заперечуватиме, що всілякі спортклуби – це лише для формування фізично і духовно здорової нації?) протягом 2020-2021 рр. натхненно тероризували осіб, котрі займалися валютними операціями (їм, вочевидь, в цій історії відведена роль “ангелів во плоті”?). А мудра голова ще одного жителя Тернопілля розробила ефективне програмне забезпечення і здійснила кібератаки на веб-ресурси більш як сотні банків одинадцяти країн світу. Виводили його на чисту воду, разом з українськими колегами, правоохоронці США та Австралії, про що володар злочинного інтелекту матиме можливість (хочеться сподіватися) не без задоволення згадати у своїх мемуарах, написаних в камері. Термін для цього, як повідомляється, у нього буде достатній – років так 5 (п’ять). З конфіскацією засобів програмування.