Юні тернополяни долучилися до Всеукраїнської акції «Нарру Мяу для Мурчика». Благодійну акцію організували учні навчально-виховного комплексу №32. Діти зібрали харчі для чотирилапих друзів.

Десятирічний Марко приніс для безпритульних тварин кілька пакетів корму. Хлопчик любить тварин, тому вирішив допомогти тим чотирилапим, у яких немає дому. «В нас вдома аж три коти. Вони мають вдосталь різної їжі. Вирішив принести їжу і для тих тварин, які ще не мають свого дому».

Благодійну акцію школярі приурочили всеукраїнській ініціативі “Нарру Мяу для Мурчика”. «Дякуємо директору, педагогам, батькам та учням 1 – 4 класів ТНВК №32 за допомогу нашим підопічним. У теперішніх умовах це надзвичайно важливо. Безпритульні тварини матимуть їжу на деякий період часу», – зазначає голова БО «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Додамо, волонтери благодійної організації «Вірні друзі» опікуються десятками безпритульних тварин у Тернополі. Долучитися до їхнього утримання можуть всі охочі.

Софія Романська