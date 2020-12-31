Новорічний чемпіонат зібрав спортсменів із Західної України в Івано-Франківську. Там змагалися легкоатлети з Чернівецької, Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Брали участь у поєдинках юнаки та дівчата 2003 та 2004 років народження.

Як повідомили у Федерації легкої атлетики Тернопільської області, змагання проходили спортивному манежі коледжу фізичного виховання.

У стрибках у висоту серед дорослих-спортсменів п’єдестал зайняли тернопільські стрибуни: Олександр Хома, Денис Загалюк та Назар Вовчок. Серед жінок переможцями стала Христина Стефанишина, а Руслана Муравська зайняла друге місце.

“Також переможцями стали Ілля Варушичев та Єлизавета Ільєнко. Чемпіонами в бігу на 1500м. стали: серед дорослих — Віктор Гантів та Тетяна Когут, і серед дівчат — Діана Марущак. Срібні нагороди вибороли: Ігор Танасійчук в бігу на 50м. серед дорослих та Максим Пупко серед юнаків; Андрій Жук, Дарина Мостова та Олексій Навроцький”.

Переможці чемпіонату братимуть участь у змаганнях вищих рівнів. Зокрема, попереду у них — всеукраїнський чемпіонат.