Бійці славетної 44-ї артбригади оприлюднили чергове відео, як “випалюють” орків з нашої землі.

На сторінці військової частини влучно зазначили, що таким чином стимулюють русню проявляти “жести доброї волі”.

“А ми продовжуємо стимулювати військовослужбовців з рф проявляти «жести доброї волі» та чимшвидше залишати територію нашої неньки України. Слава артилеристам ЗСУ! Слава бійцям 44 окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Данила Апостола!”, – ідеться у повідомленні пресслужби бригади.

Як видно з відео, наші хлопці опанували американські гаубиці М777 і вправно “насипають” ворогам великим калібром.

Слава Україні! Слава нашим Захисникам! Смерть ворогам!