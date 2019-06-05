ЗНО з історії України склали вчора тернопільські абітурієнти.

Це один із найбільш популярних предметів, – повідомив заступник директора Тернопільського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк. Взяло участь у тестуванні на Тернопільщині понад сім з половиною тисяч осіб.

Складають історію переважно ті випускники, які в майбутньому обирають гуманітарний фах. Одинадцятикласниця Івана Гук планує стати перекладачем. Втім, добрі знання з історії дівчині теж необхідні. «Знати історію всім потрібно. Я вибрала цей предмет не тільки тому, що не дуже люблю математику, а переважно тому, що хотіла гарно вивчити історію, думаю, ці знання мені знадобляться», – каже дівчина.

Загалом по Україні ЗНО з історії склало понад двісті тисяч абітурієнтів. Сертифікаційні роботи випускники виконували упродовж 150 хвилин. Цей предмет одинадцятикласникам зарахували як державну підсумкову атестацію.

Софія Романська