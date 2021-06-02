Тернопільщина нарешті пережила епідемію грипу та ГРВІ. За словами лікарів, цьогоріч вона була складнішою, ніж торік. Втім, у результаті потепління захворюваність опустилася нижче епідемічного порогу.

Найвищі показники захворюваності на грип і ГРВІ спостерігалися у березні. Віруси найчастіше вражали дітей та дорослих з ослабленим імунітетом. Як наслідок — школярів переводили на дистанційний формат навчання. Також ускладнював ситуацію COVID-19.

“Тижневий показник перевищення епідпорогу на грип і ГРВІ у нас нижче порогового значення. В нас немає ніякого перевищення і щодо COVID-19, коефіцієнт виявлення випадків у нас має стійку тенденцію до зниження. Ми виконуємо критерії щодо охоплення тестуванням, вони мають бути вище трьохсот на сто тисяч населення, в нас зараз критерій 776,9. Також простежується тенденція до зменшення кількості хворих у лікарнях”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Стабілізації епідемічної ситуації завдячують потеплінню. А щодо COVID-19, то впливає на рівень захворюваності набутий природній імунітет. За результатами ІФА-тестувань, 44% жителів краю перехворіли на коронавірус.