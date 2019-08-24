День Незалежності подарує Україні багато сонця і тепла, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Втім, на Тернопільщині комфортну літню погоду можуть перебити грози та дощі. Відтак жителям краю радять не забувати про парасолі.

Мінлива хмарність з проясненнями, ймовірність опадів, пориви вітру, – такі погодні умови передбачають упродовж доби на Тернопільщині. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, по області температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, а от вночі буде значно прохолодніше: 13 – 15 градусів. Можливі короткочасні дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду.

Хоч і осінь нагадує про себе нічною прохолодою, втім, попереду ще чимало спекотних днів, – кажуть синоптики. Проте сонце вже не буде таким палючим. За попередніми прогнозами синоптиків, вересень також розпочнеться теплою погодою.

Софія Романська