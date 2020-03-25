Священник із Заліщик, яких захворів на коронавірусну інфекцію, перебуває у реанімації у важкому стані.

Про це сьогодні повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він зазначив, що медики борються за життя чоловіка – його під’єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок коронавірусної інфекції помер мешканець Монастириського району, котрий контактував із священником.

Загалом із священнослужителем контактували понад 500 осіб, котрі могли заразитися коронавірусом. Відтак, їх просять звернулися і поліцію чи до медиків.

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