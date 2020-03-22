Посилену дезінфекцію організували учора в Заліщиках. Зокрема, в містечку продезінфікували дім хворого на коронавірус священика, церкву, громадські місця, водопровідну мережу.

57-річний священик із Заліщицького району контактував зі значною кількістю людей. Від кого він міг заразитися, наразі не відомо. Втім, від перших ознак хвороби він провів кілька літургій і похоронів. Відтак, лікарі були змушені самоізолювати понад півтисячі людей.

«Наразі чоловік перебуває в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Тернополі. Йому надається симптоматична допомога, його стан стабільний. Визначено коло контактних осіб, які наразі перебувають на самоізоляції. У пʼяти членів родини цього чоловіка у результаті тестів коронавірусу не виявлено», – зазначила головна санітарна лікарна області Оксана Чайчук.

Учора обласний лабораторний центр отримав ще дві підозри на коронавірус. Результати аналізів будуть відомі до кінця дня. Наразі в Україні зафіксовано 41 випадок коронавірусу. За добу виявлено 15 нових випадків. Найбільше хворих — у Чернівецькій області — 15 осіб. Там розглядається питання про введення надзвичайного стану, що серед іншого передбачає заборону вʼїзду та виїзду з міста.

Софія Романська