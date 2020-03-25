Як ми повідомляли, сьогодні внаслідок коронавірусної інфекції помер 68-річний житель Тернопільщини.

Чоловік раніше контактував із священником, у якого теж виявили коронавірус. Відтак, в області вживають екстрених заходів, аби не допустити поширення хвороби.

Зокрема, правоохоронці заблокували кілька сіл у Монастириському районі. Це Ковалівка, де проживав померлий, Швейків і ще чотири населених пункти. Про це на своїй сторінці у ФБ повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Поліцією разом з епідеміологічною службою встановлено, що померлий громадянин Б. контактував 9 березня під час похорон у с. Швейків Монастириського району із священиком О. В. 1963 р. н., якому 19 березня встановлений діагноз зараження коронавірусом. За даними свідків, під час поминального обряду були присутніми біля 70-ти осіб, – написав Антон Геращенко. – Взагалі, за даними епідеміологічного розслідування, проведеного епідеміологами та поліцією, встановлено, що з початку березня священик О. В. Контактував близько з 500-а особами під час різних релігійних обрядів!”

Він закликав людей, котрі контактували із священником або ж померлим чоловіком, негайно повідомити про це в поліцію чи медиків.

“Усім цим особам потрібно терміново звернутися за телефонами 102 або 103 та повідомити про факти спілкування із священником О.В. 1963 р. н. та з померлим Б. 1952 р. н.” – наголошує заступник міністра.

Четверта підтверджена смерть від COVID-19. Географія смертей поширюється. На цей раз це Тернопільщина.Сьогодні… Опубліковано Антоном Геращенком Середа, 25 березня 2020 р.

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