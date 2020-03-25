На Тернопільщині – перша жертва коронавірусу.

У лікарні помер мешканець села Ковалівка Монастириського району.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

У штабі уточнюють, що чоловікові було 68 років.

Нагадаємо, сьогодні першого інфікованого коронавірусом виявили у Тернополі. Це лікар-стоматолог, який нещодавно повернувся з Австрії.

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