На Тернопільщині – перша жертва коронавірусу.
У лікарні помер мешканець села Ковалівка Монастириського району.
Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
У штабі уточнюють, що чоловікові було 68 років.
Нагадаємо, сьогодні першого інфікованого коронавірусом виявили у Тернополі. Це лікар-стоматолог, який нещодавно повернувся з Австрії.
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