Нагадаємо, учора коронавірус виявили у 68-річного жителя села Ковалівка Монастириського району. Лікарі припускають, що він заразився на похороні, де контактував з хворим священиком із Заліщицького району.

За словами місцевих жителів, на цій події було дванадцять священиків і кілька сотень людей.

Епідеміологи області занепокоєні можливим поширенням коронавірусу після похорону у Монастириському районі. Людей, які перебували на похороні, просять самоізолюватися.

“За інформацією епіданамнезу, обоє чоловіків перебували на похороні в одному населеному пункті. Захворіли одночасно. Що свідчить про одномоментне зараження та наявність спільного джерела інфекції. Рекомендуємо людям, що контактували із захворілими самоізолюватися, повідомити свого лікаря. Ця подія ще раз засвідчує необхідність дотримання рекомендацій щодо уникнення скупчення людей, близького контакту”, – повідомив лікар-епідеміолог Володимир Паничев.

Лікарі нагадують: близький контакт — це перебування на відстані меншій 1,5 м один від одного протягом 15 хв. За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено 84 випадки коронавірусу. За тенденціями поширення лідирує Буковина та Київщина.

Софія Романська