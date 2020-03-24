Священник був на церковних службах, відправляв похоронний обряд, і наразі поліція шукає людей, які були поруч з ним.

За даними поліції, священник з Тернопільської області, який захворів на коронавірус, контактував орієнтовно з 500 особами.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі Свободи слова на ICTV, передає Главком.

«Олег Вінніков, це священнослужитель з Тернопільської області, він 19 березня був госпіталізований, наразі лежить у реанімації Тернопільської міської лікарні. Ми порахували у поліції, що він за тиждень контактував з близько 500 людьми. Він був на церковних службах, він відправляв похоронний обряд, і наразі ми шукаємо цих людей (які були поруч з ним — ред.)», — сказав Геращенко.

Він також закликав усіх тих, хто контактував із цим священнослужителем, залишатися вдома та зателефонувати своїм лікарям.

«У цьому немає нічого ганебного, він не знав на той момент, що він хворий, коли спілкувався з вами», — наголосив Геращенко.

Він також запевнив, що МВС «працює стабільно, з чітким планом і розуміє, що робити».

«Задача правоохоронної структури держави — це збереження стабільності, безпеки, забезпечення карантинних заходів, і ми це робимо кожен день», — уточнив Геращенко.

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині – другий випадок захворювання на коронавірус

“Бабуся пішла на похорон, де були люди, які повернулися з-за кордону”, – як захворіли діти, у яких підозрюють коронавірус

У Заліщиках провели дезінфекцію в церкві і будинку хворого на коронавірус священника. ФОТО

Священник, у якого виявили коронавірус, встиг провести п’ять богослужінь і два похорони. ВІДЕО