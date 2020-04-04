У Тернопільській області вже є друга жертва коронавірусу і 114 випадків зараження, тож тут посилюються заходи безпеки.

Поміж тим, священник із Шушківців вигадав спосіб, як задовольнити потреби своїх прихожан на сповідь і освячення, йдеться в ТСН.

Пан отець із рідного села уже три тижні нікуди і за цей час вигадав як сповідати безпечно – це називається “сповідь за викликом”. «Дзвонять до мене, чи звертаються у соцмережах, я відчиняю храм, заходе одна людина чи дві, посповідалися і поїхали», – каже Олексій Філюк.

Сповідь, каже, відбувається на двометровій відстані, говорити про свої гріхи можна голосно на всю церкву, бо в храмі лише двоє — піп та грішник. Сільський священик уже й зметикував, у який спосіб освячуватиме великодні кошики в карантинну пору так, щоб люди не збиралися до купи під церквою.

«Люди вийдуть на вулички свої, біля своїх будинків поставлять кошики. Священик починаючи від години сьомої ранку до дев’ятої-десятої буде їхати по селі і освячувати великодні кошики людям», – каже священик.

А поки вулиці містечок та сіл у області окроплюють лише вантажівки з цистернами, наповненими дезрозчином, або піші рятувальники з оббризкувачами на спинах.

Нагадаємо, що у області померла ще 57-річна жителька Козівського району. Вона кілька днів лежала з пневмонією в районній лікарні, там їй діагностували коронавірус. Стан жінки був тяжкий, її під’єднали до апарата штучної вентиляції легень. Напередодні стан пацієнтки різко погіршився, врятувати її не вдалось.

Загалом на Тернопільщині кількість випадків коронавірусу сягнула 114. Область увійшла в активну фазу епідемії. Очільники міст та містечок узяли приклад зі своїх італійських колег і перейшли на новий формат спілкування з городянами – почали вправлятись у стендапах і щовечора звертатися до людей онлайн. Розповідають про кількість нових інфікованих та наказують усім із дому ні ногою.

Світлана Павук, ТСН

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