У період карантину очні сповіді і причастя не відбуватимуться. Втім, більшість церков краю практикують онлайн-богослужіння. Відновлять сповіді і причастя аж після завершення карантину.

«Час Великодньої Сповіді продовжується на один місяць після завершення карантину», – повідомив митрополит Василій Семенюк. Рішення прийняли, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

«Спішимо повідомити усіх наших парафіян та прихожан, які виконують набожництво «Великої Обітниці» і практикують Сповідь та Святе Причастя, в Першу П‘ятницю місяця, що в зв‘язку з пандемією та карантинними заходами – Таїнство Сповіді не буде вділятися.

У даному випадку виконання “Великої Обітниці” не переривається, але її можна буде продовжити, коли це дозволятимуть обставини. Таке рішення прийнято у зв’язку із запровадженим карантином на території України, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, адже багато вірних можуть мати перешкоди для того, щоб приступити до Святої Сповіді. Скориставшись з цього звільнення, вірні не будуть порушувати Церковної Заповіді, яка зобов’язує їх кожного року, бодай раз, у Пасхальному часі, сповідатися і причащатися. З Таїнства Покаяння можна скористатися в нашому храмі протягом дня, звернувшись особисто до чергових священнослужителів, які завжди знаходиться у захристії храму. Вірні, які не перебувають у зоні ризику, протягом Великого Посту можуть приступати до Сповіді, носячи захисну маску та зберігаючи відповідну санітарним вимогам відстань між священиком і каянником».

Додамо, ймовірно Пасхальні богослужіння теж проходитимуть в онлайн-режимі. Оскільки карантин триватиме, як мінімум, до 25 квітня.

Софія Романська