Місцева влада на Тернопільщині розповіла деталі про інфікованого коронавірусом священика Олега Винницького, який контактував з близько 500 людьми.

Інфікованого священика виявили у Заліщицькому районі області. Очільник Заліщицької райдержадміністрації Роман Краснюк повідомив у коментарі hromadske, що священик Олег Винницький на початку березня побував у Монастирському районі на похороні іншого священика (той помер не від коронавірусу).

Глава Монастирської РДА Дмитро Левкович підтвердив нам цю інформацію. За його словами, 3 березня у селі Швейків поховали цього священика, й Винницький був там. Також він був на поминках 9 березня в селі Ковалівка.

«І тепер в нашому районі вже чотири підтверджені випадки заражених на коронавірус. Перший — це цей чоловік, що помер, він з Ковалівки (не священик — ред.), і зараз підтверджено — коронавірус в його товариша і в дружини товариша — вони теж з Ковалівки», — розповів Левкович.

Четвертий випадок у Монастирському районі — медсестра, в якої спочатку тести показали грип, але потім зафіксували коронавірус.

Обидва чиновники вважають, що найімовірніше саме у Монастирському районі заразився священик Олег Винницький. Сам він продовжував проводити служби у Заліщинському районі.

«Наш отець мав дві парафії, в Заліщиках одну — в самому місті, та в селі Печорна. 15 березня мав служби в двох церквах своїх і похорон в Печорні», — розповів Краснюк.

Очільник Заліщинської РДА закликав ізолюватися усіх людей, які були на цих службах. Він зазначив, що церква в Заліщиках велика — на 100-120 людей. Також є друга церква, а на похороні було близько 100 людей. Тобто, загалом священик контактував з 300-500 людьми.

Також чиновник додав, що Винницький живе у 9-поверховому будинку, який вже ізолювали.

«Церкву ми дезінфікували, люди багато пішли на самоізоляцію. В перший же день, 22 і 23 березня ми проводили дезінфекцію цього багатоквартирного будинку, церкви, в родині отця є дружина, дочка і зять, дружина працює в державній установі на роботі, то там теж провели дезінфекцію, теж в Печорній в церкві, і на подвір’ї і в будинку, де був похорон. Від неділі ми дезінфікуємо все в місті і в селі цьому — всі вулиці», — запевнив Краснюк.

Раніше про те, що інфікований священик Олег Винницький контактував з 500 людьми, повідомили в МВС. Сам священик наразі у важкому стані, його під’єднали до апарату вентиляції легенів.

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