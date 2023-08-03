Суд зобов’язав НАБУ повернути Головку гроші, які у нього вилучили під час обшуків

Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу захисників Михайла Головка і зобов’язала Національне антикорупційне бюро повернути гроші, які у нього вилучили під час обшуків у квартирі.

Цю інформацію підтвердив Суспільному адвокат Михайла Головка Олександр Тананакін.

За його словами, наступне засідання у справі Головка запланували на 7 серпня. Там будуть розглядати апеляційну скаргу прокурора на відмову відсторонення від посади Михайла Головка.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Національного антикорупційного бюро. У пресслужбі НАБУ повідомили, що нададуть інформацію лише після отримання запиту. Інформаційний запит журналісти відправили.

Прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів Суспільному, що посадовці вимагали понад 2 мільйони гривень у підприємця. Попередня кваліфікація – частина 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.