За останні чотири роки Тернопільщина зробила значний стрибок у розвитку спорту та відновленні спортивної інфраструктури. Тому що ці чотири роки – це відновлені спортзали, побудовані футбольні поля зі штучним покриттям, розпочаті масштабні проекти із будівництва спортивних комплексів.

Детальніше про це, а також про подальші плани у цьому напрямі розповів голова ТОДА Степан Барна в ефірі програми «Актуально» на «Радіо ROCKS».

Будівництво футбольних полів

«Якщо ми аналізуємо роботу впродовж останніх чотирьох років, то почали відбуватися процеси, яких раніше не було, – каже Степан Барна. – Велику ставку робимо на спорт. Тому що спорт – це також виховання. І за останні кілька років ми добудували та впорядкували більшість спортзалів області. Побудували 28 футбольних полів, що є вдвічі більше, ніж їх було в області за 25 років незалежності. У 2019-ому також плануємо спрямувати 20 млн. грн. на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям».

Від плавальних басейнів – до Водної арени Тернопіль

«Ми добудували плавальний басейн у Козові, який вважався одним із довгобудів області. Розпочинаємо будівництво плавального басейну в Заліщицькому обласному комунальному дитячому санаторії», – поінформував голова ТОДА.

Триває будівництво «Водної арени Тернопіль», яка повинна стати центром активних водних видів спорту. При цьому, даний об’єкт важливий не лише в розрізі області, а й всієї України.

Заплановано будівництво комплексу активних видів спорту на базі Великогаївської громади. Громада спільно з Агенцією регіонального розвитку Тернопільської області виграла грант секторальної підтримки Європейського союзу. На цей комплекс спрямують майже 15 млн. грн.

Будують спортивне ядро й на базі ліцею в Кременці. «За три роки плануємо щонайменше 800 млн. грн. спрямувати 4 спортивних комплекси – у Тернополі, Бережанах, Кременці та Великих Гаях», – наголосив Степан Барна.

Попереду реконструкція біатлонної бази в Підгородьому «Ми маємо чемпіонів-біатлоністів Олену Підгрушну, Дмитра Підручного. Але не маємо, де тренувати майбутні покоління. Донедавна біатлонна база у Підгородньому була на балансі спортивного товариства «Колос» і лише нещодавно згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів України завдяки принциповій позиції Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана біатлонну базу передали у державну власність. Тепер ця база буде на балансі управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації. Я був ініціатором передачі цієї бази на баланс держави. Бо впевнений, що саме держава здатна забезпечити її роботу. І невдовзі Тернопіль може стати потужним центром зимових видів спорту та підготовки біатлоністів України».