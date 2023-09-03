Факт шахрайства, пов’язаний з продажем будинку, задокументували співробітники Теребовлянського відділення поліції. Потерпіла, повіривши телефонним незнайомцям, перерахувала їм 4 тисячі гривень.

Як з’ясувалося, жінка на одному із сайтів розмістила оголошення про продаж будинку в одному із сіл Теребовлянської громади. Через деякий час до неї зателефонував незнайомець, який представився старостою села і повідомив, що має покупця на її житло. Відтак передав йому слухавку.

Під час розмови шахраї квапили жінку з оформленням документів. Сказали, що можуть допомогти, але послуги попросили оплатити наперед. Потерпіла погодилася і перекинула на номер мобільного телефону, який їй продиктували, 4 тисячі гривень. Після отримання грошей, аферисти більше на зв’язок не виходили.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські встановили, звідки телефонували потерпілій, та вживають заходи щодо розкриття злочину.