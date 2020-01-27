Співак і наречений Віктор Павлик назвав той день, коли візьме в дружини Катерину Репяхову.

Весілля відбудеться 10 червня, розповів артист ведучій програми “Особливе з Соломією” Соломії Вітвіцькій, передаєgazeta.ua.

“Віктор мені зізнався, що каву в ліжко приносить коханій регулярно. Зізнався, що вдома вони практично не готують”, – написала Вітвіцька в Телеграм.

Павлик домовлявся англійською з персоналом готелю, де відпочивала пара – щоб дозволили йому самому “обслужити” Катерину, видали одяг коридорного і допомогли зняти відео. З останнім могли і не допомагати – наречена теж була вражена і записала подачу романтичного сніданку – сирників зі сметаною – на смартфон.

У грудні 54-річний артист, нарешті, зізнався, що на 2020 рік у нього з Репяховою заплановано одруження. А до цього весь рік пара відмовлялася від офіційного весілля – мовляв, і так добре. З датою, правда, ясності не було – Катерина намагалася вибрати оптимальний день за зірками.

І ось вибрала. Весілля Віктора Павлика та Катерини Репяхової відбудеться 10 червня. Воно, як раніше вже відзначила наречена, буде скромним.