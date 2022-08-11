Легкоатлети Тернопільської області продовжують тренуватися та брати участь у різних міжнародних змаганнях.

З початком війни більшість кращих легкоатлетів України та нашої області змушені були виїхати за кордон, щоб мати можливість в нормальних умовах готуватися до майбутніх стартів. І зараз вони показують високі результати.

– З наших атлетів особливо відзначилася Наталя Стребкова, – розповіли у Федерації легкої атлетики Тернопільської області. – Вона вперше брала участь на етапі «Діамантової ліги» в Стокгольмі в бігу на 3000 метрів з перешкодами і покращила рекорд України (9.24,54 секунди), який тримався 14 років та виборола путівку на участь в чемпіонаті Світу, який відбувся в американському Хюджені. Змагаючись з кращими бігунками світу Наталя Стребкова показала високий результат (9.25,85 секунди), але його не вистачило для участі у фінальному забігу. Треба відзначити і вихованку Бережанської ДЮСШ Тетяну Когут. В італійському Бергамо, вона виконала норматив майстра спорту в бігу на 3000 метрів з перешкодами (10.19,54 секунди). У результаті чого увійшла до складу збірної команди України та взяла участь у чемпіонаті світу з легкої атлетики серед юніорів на початку серпня у Колумбії.

Свій особистий рекорд встановив також юний атлет Матвій Чауш. На ХVI літньому Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі в місті Банська Бистриця у Словаччині у стрибках він взяв висоту 195 сантиметрів і зайняв п’яте місце.

Фото зі сторінки Федерації у фейсбуці