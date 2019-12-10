Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 52-річний житель Ужгорода.

Навесні і влітку цього року поліцейські отримували повідомлення про крадіжки з робочих кабінетів працівників обласної держадміністрації. В однієї потерпілої невідомий тоді зловмисник поцупив гроші, а в іншої- банківські картки.

Тривалий час вийти на слід крадія поліцейським не вдавалося, адже, як згодом стало відомо, зловмисник – не місцевий, «професійний» кишенькар з чималим кримінальним досвідом. Вивести гастролера на чисту воду вдалося завдяки проведеному цілому комплексу оперативних заходів. Тепер у розшуківців є достатньо доказів причетності 52-річного закарпатця до крадіжок.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.