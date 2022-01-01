100 тисяч штрафу за контрабанду рептилій доведеться заплатити водію, в якого виявили екзотичних рептилій.

Водій, за його словами, й гадки не мав що перевозить. Він пояснив, що тернополяин попорсив доставити його передачу в Італію, а що в ній – не повідомив.

Підозру у прикордонників викликала картонна коробка з отворами. Всередині у полотняних мішечках знаходились 26 екзотичних змій та десять ящірок. Плазунам було до трьох місяців, пише 0352.ua.

Врятованих тварин доставили до Львівського міського дитячого натуралістичного центру. Там вони перебувають у належних умовах.