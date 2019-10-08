У Тернополі в обласній лікарні не помітили п’ять переломів у літньої пацієнтки. Збиту машиною жінку після огляду аж шести медиків відправили додому, а наступного дня її забрала швидка вже у міську лікарню.

Вже там виявили зламані шийний хребець, тазові кістки і колінний суглоб, йдеться у сюжеті ТСН.

64-річна вахтерка музучилища Ольга Залізняк нині прикута до ліжка. Її травми чомусь не помітили в обласній лікарні. Після обстеження та кількагодинного тримання відправили жінку додому, написавши у довідці лише про забої.

Колега пані Олі, яка якраз прийшла її провідати, обурена діями лікарів до нестями. Поки на коридорі дві години чекали довідки про обстеження, каже пані Зіна, у колежанки нога спухала на очах.

А перед тим жінку оглядали щонайменше з півдесятка лікарів, стверджує її племінник. І медики помітили лише розсічену голову.

“Нічого страшного, все нормально, все буде добре, просто забої, синці, садна. Ми наполягали на тому, щоб хоча би лишили на ніч, бо, кажу, це травма голови”, – каже племінник потерпілої Олександр Цірук.

Родичі завезли жінку додому, адже самостійно пересуватися вона не могла. Вона промучилася усю ніч від страшного болю, а на ранок їй стало зовсім зле. Швидка доправила її у цю лікарню і тут – відразу виявили численні ушкодження після ДТП. Утім, дії колег із обласної лікарні коментувати відмовляються. А тамтешні медики зовсім не говіркі. ТСН кілька годин чекала на лікаря, який написав жінці довідку про гематоми і відправив додому, але намарно.

“Кожен лікар має право на лікарську помилку. Він обдивився, він дивився, він зробив обстеження, він помилився, повісимо його? То ми всіх лікарів повісимо!” – захищає колегу головний лікар Тернопільської обласної університетської лікарні Василь Бліхар.

Утім, пані Ольга уже написала заяву у поліцію, у якій просить покарати медиків цієї лікарні за недбальство та непрофесійність.