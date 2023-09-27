У міській раді скасували містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта «Будівництво торгової будівлі «Бізнес-центру «Парковий». Відповідне рішення прийняли на виконкомі у середині вересня.

У документі зазначено, що рішення прийняли, враховуючи суспільний резонанс, спричинений організацією будівництва, з метою здійснення захисту прав та інтересів жителів, запобіганню шахрайських дій, у зв’язку з грубим порушенням містобудівної та дозвільної документації.

Відділ земельних ресурсів має підготувати на розгляд чергової сесії міської ради проект рішення про розірвання договору про встановлення земельного сервітуту, укладеного між Тернопільською міською радою та Семененко Софією Олександрівною на земельну ділянку площею 0,0670 га, надану для влаштування проходу, проїзду та паркування автотранспорту на вулиці Бережанській.

Цим же рішенням скасували містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта «Будівництво торгово-офісного будинку за адресою вулиця Поліська, м. Тернопіль», замовником якого виступала Дзюба Катерина Ігорівна.