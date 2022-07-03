“Щира і дуже добра душа. Таким залишився назавжди”: на Тернопільщині попрощалися із Героєм Миколою Дитком. ФОТО

Вчора у селі Верхняківці Чортківського району провели в останню дорогу бійця Миколу Дитка.

“Ця клята війна забирає найкращих. І це найболючіші і найтрагічніші втрати“, – зазначають у Чортківській районній державній адміністрації.

Микола був командиром розвідувального взводу однієї із бойових бригад ЗСУ у званні молодшого лейтенанта. Він загинув 27 червня в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність України.

“Юнак, що знав кілька іноземних мов, котрий здобував освіту за кордоном… Щира і дуже добра душа… Таким залишився назавжди”, – так згадує про Миколу Дитка відомий журналіст та громадський діяч Борщівщини Петро Довгошия на своїй сторінці у Facebook.

Шкода, що у нашого Героя коротка життєва дорога. Але вона заслуговує якнайбільшої шани і поваги.

Цього росії пробачити не можна! І ми не пробачимо! Ворог заплатить сторицею!

Вічна пам’ять Героям! Слава нації! Смерть ворогам!