Ще один шкільний скандал: учителька другий рік вимагає гроші у дитини-напівсироти

В одній зі шкіл Тернопільщини другий рік поспіль класний керівник вимагає в учня гроші за ремонт класу.

Про вимагання грошей у соцмережі розповіла жителька села Перепельників Наталія Гуменюк, пишуть Тернополяни.

За словами жінки, записки про те, щоб здати гроші, класний керівник залишає у щоденнику дитини, на його табелі про успішність, а також оголошує при всіх учнях.

Жінка зазначила, що залишилась вдовою 4 роки тому. Самостійно виховує двох дітей.

«Я, Гуменюк Наталія Володимирівна, проживаю в селі Перепельники, Тернопільського району, Тернопільської області. Виховую двох неповнолітніх дітей, які навчаються у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Перепельників (у 6 класі Гуменюк Богдан і 3 класі – Гуменюк Любов). Класний керівник Ільницька Наталя Петрівна з вересня 2020 року вимагає у мого сина, Гуменюка Богдана, здати 178 гривень на ремонт класу, бо всі класні керівники даної школи робили ремонт у класах за свої кошти. Останньою краплею для мене стала виховна година 12 березня 2021 року, коли класний керівник Ільницька Н.П. вимагала при всіх дітях, щоб мій син віддав їй гроші за ремонт і записав у щоденнику 178 гривень. Класного керівника 6 класу Ільницьку Н.П. підтримує директор школи Коваль Ірина Франківна», – зазначила наталія Гуменюк.

Жінка додала, що через дану ситуації її син не хоче ходити до школи.