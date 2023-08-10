Оперативники управління стратегічних розслідувань припинили роботу грального закладу в Тернополі.

Функціонував нелегальний гральний бізнес в підвальному приміщенні однієї з багатоповерхівок по вулиці Лесі Українки в обласному центрі. Задля конспірації відвідувачів приймали лише у вечірній та нічний час та за попереднім дзвінком адміністраторові.

У результаті огляду приміщення, де здійснювалася незаконна діяльність, виявлено 25 гральних місць. Поліцейські встановлюють осіб причетних до організації грального бізнесу.

Тривають слідчо-оперативні заходи та досудове розслідування за частиною 1 статті 203-2 КК України.

Загалом з початку року за статтею 203-2 Кримінального кодексу до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено шість кримінальних проваджень. П’ять (враховуючи провадження, розпочаті 2022 року) – скеровано до суду, серед них одне щодо злочинної групи з ознаками організованості.