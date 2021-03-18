Сьогодні”Шахтар” і “Динамо” зіграють матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Кияни на щось сподіваються (?) в Іспанії проти “Вільяреала” після домашнього 0:2, а “гірники” (чи “кроти”, як їх ще називають) спробують ліквідувати неприємний дефіцит після 0:3 тижневої давнини у Римі.

На перший погляд і виходячи з нинішнього стану суперників, завдання явно непосильне. І саме таким воно вважалося фахівцями і футболістами одразу після поєдинку в Римі. Але чим ближче до матчу в Києві, тим більше почало з’являтися прогнозів на кшталт “не все ще втрачено”, “безвихідних ситуацій не буває”, “рахунок 0:3 – ще не програна битва” і т.д. Матч, що мав проводитися за частково заповнених трибун (не беруся сказати, наскільки це допомогло б), пройде без глядачів – епідемічна ситуація в Києві далека від благополучної.

Якщо виходити суто з рахунку, то 3:0 з тією ж “Ромою” на власному полі (щоправда, в Донецьку, на “Донбас-Арені”) в історії “Шахтаря” вже було – в 1/8 Ліги чемпіонів 2011 р. Тоді ж “гірники” перемогли римлян і на виїзді (3:2). “Рому” свого часу перемагало в груповому турнірі Ліги чемпіонів і “Динамо” – можна навіть сказати, що римські “вовки” – історично найзручніший для нас клуб з категорії італійських грандів. Так що сьогоднішнє завдання-мінімум – перемогти в основний час з різницею в три голи (але не 4:1, 5:2, 6:3 і т.д.) – не видається чимось з розряду абсолютно фантастичного. Хочу додати – не видається, в першу чергу, декому з гравців “Шахтаря”. Приміром Тете напередодні матчу висловив упевненість, що його команді цілком до снаги пройти суперника, незважаючи на невдачу в першій зустрічі. “Знаємо, що це буде дуже складна гра, як і в Італії, але я впевнений, що наша команда підійде до матчу інакше, і ми покажемо хороший футбол… Вірю, що ми викладемося максимально і доб’ємося виходу в чвертьфінал. Це – наша мета”, сказав він. Схожої думки дотримується і коуч “гірників” Луїш Каштру: “Гра буде непростою, але ми постараємося зробити все, щоб ухопитися за можливість відігратися”. А у захисника Миколи Матвієнка план геніально простий: “Треба не пропустити і забити чотири голи”.

Хотілося б, звичайно, вірити оптимізму гравців та тренера, і їхні б слова – та й у вуха футбольним богам, але… чомусь думається, що проблем, пов’язаних з виїздами на матчі єврокубків, принаймні в цьому сезоні “Шахтар” уже буде позбавлений. А яка думка з цього приводу наших краян-симпатиків футболу а також ледь дотичних до нього людей? Ось їхні прогнози на матч “Шахтар” – “Рома”:

Віктор Уніят, редактор газети “Свобода” – 2:1

Леонід, любитель шахів – 2:2

Оксана, викладачка музики – 2:0

Микола Рудик, експедитор – 1:1

Ірина, економіст – 1:2

Ігор Загородній, пенсіонер – 0:1

Резюме: напевно, впевненість бразильця Тете тернополянам не передалася. Або ж вони не читали його бравурного плану на гру….