Шахрай виманив у пенсіонерів понад мільйон гривень: як його покарали

До 9 років ув’язнення засуджено мешканця Львівщини за шахрайство, через яке 9 жителів Тернопільщини втратили понад 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом засуджено до 9 років позбавлення волі жителя сусідньої області, який за змовою з 2 учасниками організованої групи шахрайським способом заволодів грошовими коштами та майном потерпілих осіб похилого віку (ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 353 КК України). Апеляційним судом залишено в силі вирок суду 1 інстанції.

Прокурор довів у суді, що засуджений разом із 2 спільниками із Львівщини упродовж 2019-2020 років приїжджали в м. Тернопіль, телефонували вночі до потерпілих, представляючись працівниками поліції. Під час телефонної розмови, використовуючи ефект несподіванки, вони повідомляли про вчинення їх родичами ДТП, в результаті якої потерпілий від дорожньо-транспортної пригоди начебто перебуває у лікарні.

Надалі, шахраї пропонували швидко передати їм певну суму за непритягнення до кримінальної відповідальності родичів.

Потерпілі, здебільшого люди похилого віку, були впевненими, що ті, хто їм телефонували, дійсно були працівниками правоохоронних органів й передавали їм гроші.

В суді підтверджено 9 фактів злочинної діяльності організованої групи на загальну суму понад 1 млн грн.

Отож, учасника організованої групи засуджено до 9 років позбавлення волі. Вирок вступив у законну силу.

Судовий розгляд щодо інших двох учасників організованої групи наразі ще не завершений.