Сергій Надал у День захисників і захисниць вручив квартири та цінні відзнаки нашим Героям на фронті. ФОТО, ВІДЕО

У День захисників та захисниць України міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав на передовій наших захисників та захисниць. Мер зустрівся бійцями тернопільської 44 артилерійської бригади, з бійцями 71 єгерсько-штурмової бригади та воїнами 16 батальйону.

Міський голова привітав військових зі святами та вручив нашим Героям пам’ятні нагороди, годинники, системи старлінк, військову вантажівку та сертифікати на квартири.

Вітання Героїв-захисників з Покровом Богородиці

Міський голова привітав військових з Покровою Пресвятої Богородиці та Днем захисників та захисниць України.

«Щиро вітаю наших Героїв з Покровою Пресвятої Богородиці та Днем захисників та захисниць України. Схиляю голову перед вашою хоробрістю та звитягою. Ви опора та захист України. Дякую Вам за наш захист, за те що зупинили та знищуєте московських окупантів. І кожного дня, метр за метром, звільняєте нашу святу українську землю. У цей святковий день хочу побажати всім міцного здоров’я, Божої опіки та захисту. Нехай Богородиця стелить Покров над нашими захисниками. Бажаю, щоб ви якнайшвидше з перемогою повернулися у рідний Тернопіль. Слава нашим захисникам та захисницям», – заявив Сергій Надал.

Нагороди та квартири Героям-артилеристам

Міський голова нагородив воїнів 44-тої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола відзнакою Тернопільської міської ради та вручив сертифікати на квартири.

«Для мене честь нагородити наших героїв почесною відзнакою міської ради. Дякую Вам за захист. Також хочу вручити вам сертифікати на квартири нашим воїнам-артилеристам від Тернопільської громади. Дякуємо мужнім воїнам вільного українського народу! Просимо Божої охорони для вас!», – підкреслив Сергій Надал.

Нагороди та старлінки для Героїв-штурмовиків

Також міський голова відвідав бійців 71-ї єгерсько-штурмової бригади. Він нагородив бійців годинниками та передав системи старлінк.

«Щиро вітаю наших єгерів-штурмовиків з Днем захисників та захисниць України, з Покровою Пресвятої Богородиці. Дякую за вашу мужність та героїзм. Продовжуйте нищити ворога та звільняти нашу землю», – зазначив Сергій Надал.

Нагороди та вантажівка для Героїв 16 батальйону

Згодом міський голова відвідав розташування 16 батальйону, передав бійцям військову вантажівку та нагородив пам’ятними відзнаками.

«Щиро вітаю Героїв 16 батальйону. Щиро вітаю Вас з Днем захисників та захисниць, з Покровою Пресвятої Богородиці. Нехай Вас береже Господь та завжди над вами буде Покров Богородиці. А цей військовий автомобіль буде допомагати вам нищити ворога. Слава Україні», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

23 серпня, у День Державного прапора України, міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав на передовій військовослужбовців одного із тернопільських гарнізонів та вручив захисникам нагороди.