Тернопільська громада передала на передову ще 30 ударних дронів для артилерійської бригади. Вони будуть допомагати нищити московського окупанта нашим Героям-захисникам.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За словами міського голови Тернополя, дрони передали військовим, які зараз стоять на першій лінії української оборони.

«Чергова партія «бойових пташок» передається для наших Героїв-захисників. Бригада, яка сьогодні перебуває безпосередньо на передовій, в якій воюють тернополяни, буде використовувати дрони для знищення московських окупантів. Передача дронів на передову одне з наших пріоритетних завдань. Розроблений графік, де заплановано передавати дрони на передову практично щодня. Дякую всім, хто долучається до підтримки. Дякую тернопільським підприємця, які сплачують податки. Разом наближаємо нашу допомогу», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

7 лютого міська рада Тернополя передала силам спецоперацій 100 ударних дронів. Того ж дня, мерія передала аеромобільній бригаді 20 ударних «бойових пташок».